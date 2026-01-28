Гладков: Один человек погиб при ударе ВСУ в Белгородской области

Один человек погиб при ударе Вооруженных сил Украины в Белгородской области. Об этом в среду, 28 января, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
При очередном целенаправленном ударе со стороны ВСУ погиб мирный житель. В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа два дрона атаковали автомобиль. От полученных ранений мужчина скончался на месте, — говорится в Telegram-канале главы региона.
Гладков выразил соболезнования семье погибшего.
— Вся наша область скорбит вместе с вами, — говорится в публикации.
В конце декабря мирный житель Волоконовского округа Белгородской области погиб из-за атаки Вооруженных сил Украины.