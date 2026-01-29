Иностранцы в составе преступной группы незаконно добывали золото в Узбекистане

В ходе оперативных мероприятий у правонарушителей были изъяты 17,2 кг сплава золота и серебра, 20 кг полуфабриката золотосодержащей продукции, 250 кг обогащённого угля с частицами золота, более 280 тонн песка и руды, 230 литров специальных химических веществ, мобильная лаборатория и оборудование для извлечения золота, специальные ёмкости, газовые баллоны и другие инструменты.