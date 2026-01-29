Иностранцы в составе преступной группы незаконно добывали золото в Узбекистане

Оперативники пресекли деятельность преступной группы, специализировавшейся на незаконной добыче и торговле золотом. В её состав входили граждане иностранных государств, а сама деятельность велась с грубыми нарушениями законодательства в сферах налогообложения, геологии, экологии и охраны окружающей среды.
Преступную группу возглавлял руководитель компании, расположенной в Карманинском районе Навоийской области. Формально предприятие специализировалось на поддержке проектов в спортивной сфере, однако фактически использовалось как прикрытие для незаконной деятельности.
В ходе оперативных мероприятий у правонарушителей были изъяты 17,2 кг сплава золота и серебра, 20 кг полуфабриката золотосодержащей продукции, 250 кг обогащённого угля с частицами золота, более 280 тонн песка и руды, 230 литров специальных химических веществ, мобильная лаборатория и оборудование для извлечения золота, специальные ёмкости, газовые баллоны и другие инструменты.
Также установлено, что участники организованной преступной группы искусственно создали четыре бассейна, заполненные химическими веществами для извлечения золота. При этом 1 гектар земли был фактически превращён в незаконную промышленную производственную площадку.
В настоящее время все изъятые вещественные доказательства направлены на экспертизу. Проводятся доследственные проверочные мероприятия, по итогам которых будет дана правовая оценка действиям всех причастных лиц.