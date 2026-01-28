Ричмонд
В Казани на торги выставили особняк режиссёра Тимура Бекмамбетова

Власти Казани объявили электронные торги по продаже изъятого у Тимура Бекмамбетова исторического особняка с обязательством реставрации.

Источник: Аргументы и факты

В Казани выставили на электронные торги исторический особняк XIX века, изъятый у режиссёра Тимура Бекмамбетова.

Речь идёт о здании на улице Марджани в Вахитовском районе города. Особняк, известный как Дом Багаутдиновой (Марджани) — Апанаевой, был построен в 1873 году и имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. Общая площадь помещений превышает 200 квадратных метров.

Начальная цена лота составляет 9,3 млн рублей, шаг аукциона — 466 тыс. рублей. Победитель торгов, помимо оплаты стоимости объекта, обязан провести реставрационные работы. Их стоимость оценивается в 91,8 млн рублей.

Торги организованы на основании решения Вахитовского районного суда Казани. Иск был подан прокуратурой после проверки, которая показала, что памятник архитектуры содержался ненадлежащим образом. После пожара и обрушения крыши в 2021 году на объекте провели лишь противоаварийные работы, полноценная реставрация начата не была. По состоянию на май 2025 года здание находилось в режиме консервации.

В решении суда указано, что Тимур Бекмамбетов, являвшийся ответчиком по делу, не предпринимал мер по сохранению объекта, а его бездействие носило систематический характер. Ранее сообщалось, что режиссёр покинул Россию после начала специальной военной операции.

Тимур Бекмамбетов известен как режиссёр фильмов «Ночной дозор» и «Дневной дозор», а также как продюсер серии новогодних картин «Ёлки».