В Казани на торги выставили особняк режиссёра Тимура Бекмамбетова

Торги организованы на основании решения Вахитовского районного суда Казани. Иск был подан прокуратурой после проверки, которая показала, что памятник архитектуры содержался ненадлежащим образом. После пожара и обрушения крыши в 2021 году на объекте провели лишь противоаварийные работы, полноценная реставрация начата не была. По состоянию на май 2025 года здание находилось в режиме консервации.