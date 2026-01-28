Один человек погиб в Белгородской области после атаки ВСУ на автомобиль

Боевики Вооруженных сил Украины нанесли удар при помощи двух дронов по автомобилю в Белгородской области, в результате инцидента скончался один мирный житель. Об этом в личном Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«При очередном целенаправленном ударе со стороны ВСУ погиб мирный житель. В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа два дрона атаковали автомобиль», — написал он.
Гладков заявил, что в результате полученных от атаки киевского режима ранений мужчина скончался на месте.