Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Один человек погиб в Белгородской области после атаки ВСУ на автомобиль

Гладков сообщил о гибели мирного жителя в результате атаки дронов ВСУ в Белгородской области.

Источник: Комсомольская правда

Боевики Вооруженных сил Украины нанесли удар при помощи двух дронов по автомобилю в Белгородской области, в результате инцидента скончался один мирный житель. Об этом в личном Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«При очередном целенаправленном ударе со стороны ВСУ погиб мирный житель. В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа два дрона атаковали автомобиль», — написал он.

Гладков заявил, что в результате полученных от атаки киевского режима ранений мужчина скончался на месте.