Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пожар на текстильном складе в Одинцове локализовали

Пожарным удалось локализовать возгорание на складе текстиля в подмосковном Одинцове. Об этом в среду, 28 января, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Пожарным удалось локализовать возгорание на складе текстиля в подмосковном Одинцове. Об этом в среду, 28 января, сообщили в пресс-службе МЧС России.

— Пожар локализован. Сотрудники МЧС не допустили перехода огня на близкорасположенный склад с опилками. К тушению привлечены 49 специалистов и 18 единиц техники, — говорится в ведомственном канале в мессенджере MAX.

В тушении принимают участие 49 огнеборцев и 18 единиц спецтехники.

О возгорании стало известно вечером того же дня. Склад находится на Можайском шоссе, огонь охватил производственные помещения. По информации СМИ, площадь возгорания составляет 1800 квадратных метров и продолжает увеличиваться.