Пожар на текстильном складе в Одинцове локализовали

Пожарным удалось локализовать возгорание на складе текстиля в подмосковном Одинцове. Об этом в среду, 28 января, сообщили в пресс-службе МЧС России.
— Пожар локализован. Сотрудники МЧС не допустили перехода огня на близкорасположенный склад с опилками. К тушению привлечены 49 специалистов и 18 единиц техники, — говорится в ведомственном канале в мессенджере MAX.
В тушении принимают участие 49 огнеборцев и 18 единиц спецтехники.
О возгорании стало известно вечером того же дня. Склад находится на Можайском шоссе, огонь охватил производственные помещения. По информации СМИ, площадь возгорания составляет 1800 квадратных метров и продолжает увеличиваться.