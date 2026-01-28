Ричмонд
В Сочи арестовали детей депутата Госдумы Дорошенко до завершения следствия

Взрослых детей депутата Андрея Дорошенко временно арестовали в Сочи.

Источник: Комсомольская правда

В Сочи суд арестовал детей депутата Госдумы Андрея Дорошенко — Милану (25 лет) и Эльдара (21 год). Об этом сообщило агентство ТАСС. Пока не ясно, в чем их обвиняют, но, по данным следователей, дети депутата могут быть связаны с его незаконной бизнес-деятельностью.

Согласно материалам следствия, когда Андрей Дорошенко стал депутатом, он не прекратил заниматься бизнесом (как следует по закону). Он передал 100% акций принадлежащим ему компаний Милане и Эльдару. У них есть несколько фирм, таких как «Северское ДРСУ», «Арма-Лайн» и ДТК. Милана владеет одной из компаний полностью, а другую они делят с братом пополам.

По требованию Генеральной прокуратуры было арестовано имущество бывшего депутата Госдумы Анатолия Вороновского, нынешнего депутата Андрея Дорошенко и депутата Законодательного собрания Краснодарского края Александра Карпенко.

Ранее KP.RU сообщил, что ФСБ вскрыла большую коррупционную схему, затрагивавшую ряд регионов России, по ремонту вагонов РЖД.