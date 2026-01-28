Ричмонд
Двух жителей Ингушетии осудили за подготовку к диверсии на объекте ТЭК

Суд апелляционной инстанции приговорил к 13 и 12 годам лишения свободы двух жителей Ингушетии, обвиняемых в подготовке к диверсии на объекте топливно-энергетического комплекса.

Источник: Аргументы и факты

Апелляционный суд вынес решение по делу двух жителей Ингушетии, признанных виновными в подготовке диверсионного акта на объекте ТЭК. Согласно информации от пресс-службы УФСБ по региону, они приговорены к тюремному заключению сроком на 12 и 13 лет.

Следствие установило, что данные лица виновны в преступлениях, предусмотренных статьями Уголовного кодекса РФ, касающихся подготовки диверсии в составе организованной группы, направленной против объекта топливно-энергетического комплекса, а также незаконного оборота взрывчатых веществ и устройств.

В пресс-релизе уточняется, что Мухаммаду Тумгоеву назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы и штрафа в размере 700 тысяч рублей с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Ахмеду Сакалову определено наказание в виде 13 лет лишения свободы и аналогичного штрафа с отбыванием в аналогичном учреждении.

Ранее судебные органы региона сообщали о приговоре, вынесенном в октябре 2025 года 28-летнему жителю Ингушетии по аналогичным обвинениям. Он был осужден к десяти годам заключения в колонии строгого режима и штрафу в 700 тысяч рублей.