Двух жителей Ингушетии осудили за подготовку к диверсии на объекте ТЭК

В пресс-релизе уточняется, что Мухаммаду Тумгоеву назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы и штрафа в размере 700 тысяч рублей с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Ахмеду Сакалову определено наказание в виде 13 лет лишения свободы и аналогичного штрафа с отбыванием в аналогичном учреждении.