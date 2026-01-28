Ричмонд
-1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Белгородской области мужчина погиб при ударе БПЛА ВСУ по автомобилю

В результате удара украинских беспилотников по автомобилю в селе Новая Таволжанка в Белгородской области погиб мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

«В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа два дрона атаковали автомобиль. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Искренние соболезнования родным и близким погибшего… Вся наша область скорбит вместе с вами», — говорится в сообщении.

Ранее Life.ru писал, что число опознанных жертв среди мирного населения в посёлке Хорлы, атакованном ВСУ, увеличилось до 15 человек. Среди последних опознанных, чьи имена были установлены по итогам завершённых экспертиз, значатся две женщины 1972 и 1993 годов рождения, а также 17-летняя девушка. Их личности были идентифицированы и добавлены в общий опубликованный список. Напомним, что в ночь на 1 января несколько беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины нанесли удары по зданию кафе и гостинице в прибрежном населённом пункте Хорлы Херсонской области, где находились мирные жители, встречавшие Новый год. Число погибших достигло 29 человек, включая двоих детей. Общее количество пострадавших составило не менее 60 человек.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше