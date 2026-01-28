В Белгородской области мужчина погиб при ударе БПЛА ВСУ по автомобилю

«В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа два дрона атаковали автомобиль. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Искренние соболезнования родным и близким погибшего… Вся наша область скорбит вместе с вами», — говорится в сообщении.
Ранее Life.ru писал, что число опознанных жертв среди мирного населения в посёлке Хорлы, атакованном ВСУ, увеличилось до 15 человек. Среди последних опознанных, чьи имена были установлены по итогам завершённых экспертиз, значатся две женщины 1972 и 1993 годов рождения, а также 17-летняя девушка. Их личности были идентифицированы и добавлены в общий опубликованный список. Напомним, что в ночь на 1 января несколько беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины нанесли удары по зданию кафе и гостинице в прибрежном населённом пункте Хорлы Херсонской области, где находились мирные жители, встречавшие Новый год. Число погибших достигло 29 человек, включая двоих детей. Общее количество пострадавших составило не менее 60 человек.
