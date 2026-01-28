Жители Киева перекрыли дорогу из-за отсутствия отопления

Напомним, что ситуация с энергоснабжением в Киеве остаётся критической. По данным первого вице-премьера и министра энергетики Украины Дениса Шмыгаля, без электричества остаются более 800 тысяч абонентов. Масштабные отключения продолжаются, и дефицит электроэнергии не снизился. На всей территории Украины действует режим чрезвычайной ситуации в энергетике. Проблемы затрагивают Киевскую область, север, восток и юго-восток страны. В ряде районов города ввели временные ограничения на подачу горячей воды. Ограничения позволили перераспределить тепловую мощность и возобновить отопление в максимально возможном числе квартир.