Жители Киева перекрыли дорогу из-за отсутствия отопления

Киевляне перекрыли улицу на Троещине из-за отсутствия тепла. Видео © Telegram / «Страна.ua».
«В Киеве на Троещине местные жители перекрыли дорогу в знак протеста из-за отсутствия отопления», — говорится в сообщении.
По информации СМИ, отопление в домах на Троещине отсутствует уже более недели. Жители, недовольные условиями, временно заблокировали движение на одной из городских магистралей, чтобы привлечь внимание к проблеме.
Напомним, что ситуация с энергоснабжением в Киеве остаётся критической. По данным первого вице-премьера и министра энергетики Украины Дениса Шмыгаля, без электричества остаются более 800 тысяч абонентов. Масштабные отключения продолжаются, и дефицит электроэнергии не снизился. На всей территории Украины действует режим чрезвычайной ситуации в энергетике. Проблемы затрагивают Киевскую область, север, восток и юго-восток страны. В ряде районов города ввели временные ограничения на подачу горячей воды. Ограничения позволили перераспределить тепловую мощность и возобновить отопление в максимально возможном числе квартир.
