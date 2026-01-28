В Колумбии пропал контакт с самолетом с 15 людьми на борту

Авиационные власти Колумбии сообщили о потере контакта с самолетом местной авиакомпании Satena, выполнявшим внутренний рейс. Об этом информировал авиаперевозчик в социальной сети Х.
«Самолет, выполнявший рейс NSE 8849 по маршруту Кукута — Оканья в последний раз выходил на связь с управлением воздушным движением в 11:54 [19:54 мск] 28 января», — говорится в сообщении.
На борту воздушного судна Beechcraft 1900 с регистрационным номером HK4709 находились 15 человек. Уточняется, что из них 13 пассажиров и два члена экипажа. Самолет должен был приземлиться в пункте назначения около 20:05 по московскому времени.
Ранее KP.RU сообщал, что в Индонезии самолет авиакомпании Indonesia Air Transport потерял связь в районе округа Марос. На борту находились 11 человек, восемь членов экипажа и три пассажира. Самолет выполнял рейс из Джокьякарты в Макассар.