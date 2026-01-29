В Колумбии пропала связь с самолетом, на борту которого 15 человек

Авиационные власти Колумбии утратили связь с самолетом местной авиакомпании Satena, который выполнял внутренний рейс. Информация об инциденте была опубликована перевозчиком в социальной сети X*.
Воздушное судно, следовавшее по маршруту Кукута — Оканья, в последний раз выходило на связь с диспетчерскими службами 28 января в 11:54 по местному времени. Самолет должен был прибыть в пункт назначения примерно в 20:05 по московскому времени.
На борту самолета Beechcraft 1900 с регистрационным номером HK4709 находились 15 человек, включая 13 пассажиров и двух членов экипажа. Авиакомпания активировала протокол чрезвычайной ситуации, после чего были начаты поисковые мероприятия при участии Центра управления Воздушно-космических сил Колумбии и Управления гражданской авиации.
Ранее Airbus A350 британского авиаперевозчика British Airways, летевший из Лос-Анджелеса в Лондон, потерял колесо прямо в полете.
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.