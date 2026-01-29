Суд изъял имущество экс-замруководителя Росавтодора на 220 млн рублей

У Самарьянова и его родственников изъято имущество, в том числе шесть квартир — пять в Санкт-Петербурге и одна в Москве, 12 машино-мест, земельный участок площадью 2218 кв. м в Выборгском районе Ленинградской области, на которой построен частный дом площадью 179 кв. м, а также четыре автомобиля: Audi A6, BMW X4, BMW X7 и Mercedes-Benz GLE 400. Всего суд взыскал имущество общей стоимостью 220 млн руб., сообщили в Генпрокуратуре.