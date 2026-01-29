Ричмонд
Суд изъял имущество экс-замруководителя Росавтодора на 220 млн рублей

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск Генпрокуратуры и постановил обратить в доход государства имущество, принадлежавшее бывшему заместителю руководителя Росавтодора Андрею Самарьянову и членам его семьи. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Источник: Freepik

У Самарьянова и его родственников изъято имущество, в том числе шесть квартир — пять в Санкт-Петербурге и одна в Москве, 12 машино-мест, земельный участок площадью 2218 кв. м в Выборгском районе Ленинградской области, на которой построен частный дом площадью 179 кв. м, а также четыре автомобиля: Audi A6, BMW X4, BMW X7 и Mercedes-Benz GLE 400. Всего суд взыскал имущество общей стоимостью 220 млн руб., сообщили в Генпрокуратуре.

Иск был подан в отношении Самарьянова, его бывшей супруги Натальи Самарьяновой, матери Тамары Самарьяновой, сестры Ольги Самарьяновой и ее супруга Юрия Андреева. По версии прокуратуры, совокупный доход семьи за период с 2009 по 2023 год составил порядка 60 млн руб., тогда как расходы на покупку недвижимости и автомобилей достигли 250 млн руб, сообщала ранее пресс-служба городских судов.

Андрей Самарьянов был освобожден от должности заместителя главы Росавтодора распоряжением главы правительства Михаила Мишустина 20 октября 2025 года.

