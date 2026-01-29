Девушку ранили в голову в результате стрельбы у ТРК в Петербурге

По словам самой потерпевшей, она заметила рядом группу подростков, после чего внезапно почувствовала резкую боль. Девушка утверждает, что один из молодых людей выстрелил ей в голову из пистолета, после чего вся компания быстро скрылась с места происшествия. На обнародованных кадрах с видеонаблюдения действительно видна группа несовершеннолетних, у одного из которых в руках находится предмет, похожий на оружие.