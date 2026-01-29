Девушку ранили в голову в результате стрельбы у ТРК в Петербурге

По словам самой потерпевшей, она заметила рядом группу подростков, после чего внезапно почувствовала резкую боль. Девушка утверждает, что один из молодых людей выстрелил ей в голову из пистолета, после чего вся компания быстро скрылась с места происшествия. На обнародованных кадрах с видеонаблюдения действительно видна группа несовершеннолетних, у одного из которых в руках находится предмет, похожий на оружие.
По предварительной информации, пистолет находился у 15-летнего подростка, который в скором времени, вероятно, будет доставлен для разбирательства в отдел полиции. На место оперативно прибыли бригада медиков и сотрудники правоохранительных органов. Известно, что эта же компания подростков ранее уже привлекала внимание полиции из-за других нарушений общественного порядка.
Ранее полицейские задержали 46-летнего жителя посёлка Воейково Всеволожского района Ленинградской области, подозреваемого в хулиганстве со стрельбой. Преступник скрылся до прибытия наряда, однако на месте были обнаружены пистолет и стреляная гильза, что послужило основанием для возбуждения уголовного дела. Позже подозреваемый был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
