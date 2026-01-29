Подросток выстрелил в прохожую из пневматики у ТЦ в Петербурге

В Санкт-Петербурге подросток выстрелил из пневматического пистолета в случайную прохожую. Инцидент произошел вечером 28 января у торгового комплекса «Академ-Парк» в Калининском районе.
Девушка получила ранение в голову и перед этим видела группу подростков, один из которых держал оружие. По предварительной информации «Фонтанки», пистолет был в руках 15-летнего подростка.
Группа скрылась до приезда полиции, но попала в объективы камер видеонаблюдения. Уточняется, и инспектор по делам несовершеннолетних, и оперативники уголовного розыска уже знакомы с этими несовершеннолетними. На место происшествия были вызваны скорая помощь и наряд полиции.
16 января мужчина выстрелил в трех дебоширов на остановке в центре столицы. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего.