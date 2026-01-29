В Мурманскую область доставили последнюю опору ЛЭП

Ранее власти Мурманской области официально отменили режим чрезвычайной ситуации, введённый после аварии на линиях электропередачи. 27 января регион перешёл в режим повышенной готовности до полного завершения работ по установке постоянных опор ЛЭП и ввода их в эксплуатацию. Электричество уже вернули в Мурманск и Североморск.