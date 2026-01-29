Ричмонд
-1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Мурманскую область доставили последнюю опору ЛЭП

В Мурманской области на место установки доставили пятую опору ЛЭП. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Чибис в своём Telegram-канале. На данный момент начинается установка первой опоры.

Источник: Life.ru

Работы по сборке и установке основных опор для электроснабжения. Видео © Telegram / Губернатор Чибис.

«Продолжаются работы по сборке и установке основных опор для электроснабжения. Сегодня на место установки доставлена последняя, пятая опора. На данный момент специалисты готовят фундамент и провод, а также начинают установку первой опоры», — говорится в сообщении.

Ранее власти Мурманской области официально отменили режим чрезвычайной ситуации, введённый после аварии на линиях электропередачи. 27 января регион перешёл в режим повышенной готовности до полного завершения работ по установке постоянных опор ЛЭП и ввода их в эксплуатацию. Электричество уже вернули в Мурманск и Североморск.

Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.