В Мурманскую область доставили последнюю опору ЛЭП

Работы по сборке и установке основных опор для электроснабжения. Видео © Telegram / Губернатор Чибис.
«Продолжаются работы по сборке и установке основных опор для электроснабжения. Сегодня на место установки доставлена последняя, пятая опора. На данный момент специалисты готовят фундамент и провод, а также начинают установку первой опоры», — говорится в сообщении.
Ранее власти Мурманской области официально отменили режим чрезвычайной ситуации, введённый после аварии на линиях электропередачи. 27 января регион перешёл в режим повышенной готовности до полного завершения работ по установке постоянных опор ЛЭП и ввода их в эксплуатацию. Электричество уже вернули в Мурманск и Североморск.
