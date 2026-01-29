Минимум 15 человек погибли при крушении самолёта на границе Колумбии и Венесуэлы. Видео © X / BNODesk.
Воздушное судно Beechcraft 1900D было обнаружено в горной местности муниципалитета Ла-Плайя-де-Белен. На борту находились 15 человек (13 пассажиров и 2 члена экипажа).
Среди погибших — депутат Палаты представителей Конгресса Колумбии Диоген Кинтеро и кандидат в депутаты Карлос Сальседо. Также на борту находились бывший член муниципального совета Оканьи Хуан Давид Пачеко со своей супругой.
Самолёт, выполнявший рейс Кукута — Оканья, пропал с радаров в среду. Поисковая операция в районе Кататумбо осложнялась труднодоступным рельефом местности и неблагоприятными погодными условиями.
Ранее в Хьюстоне (штат Техас) исследовательский самолёт NASA WB-57 был вынужден совершить экстренную посадку из-за неисправности шасси. Во время посадки из-под самолёта летели искры, после чего начался пожар. Прибывшие на место аварийные службы оперативно эвакуировали пилота из кабины. Лётчик выжил, но ему потребовалась медицинская помощь, и он был госпитализирован. Точные причины технической неисправности устанавливаются.
