СМИ сообщили о гибели 15 человек при крушении самолета в Колумбии

По информации источника, самолет государственной компании SATENA, выполнявший перелет из Кукуты в муниципалитет Оканья, взлетел в 11:42 по местному времени (19:42 мск) и последний раз связался с диспетчером в 11:54 (19:54 мск), после чего пропал. Позже, по сообщениям SATENA, начались поиски воздушного судна.