СМИ сообщили о гибели 15 человек при крушении самолета в Колумбии

По информации источника, самолет государственной компании SATENA, выполнявший перелет из Кукуты в муниципалитет Оканья, взлетел в 11:42 по местному времени (19:42 мск) и последний раз связался с диспетчером в 11:54 (19:54 мск), после чего пропал. Позже, по сообщениям SATENA, начались поиски воздушного судна.
«В среду на северо-востоке Колумбии разбился самолет с 15 пассажирами на борту. Среди 13 пассажиров и двух членов экипажа выживших нет», — говорится в публикации.
Уточняется, что на борту находился колумбийский конгрессмен Диогенес Кинтеро.
Телеканал NDTV 28 января сообщил, что в Индии в результате крушения небольшого самолета погибли пять человек, включая 66-летнего заместителя министра штата Махараштра и главу партии NCP Аджита Павара. По информации местных властей, в результате авиакатастрофы погибли еще четыре человека, среди которых были пилоты и сотрудники службы безопасности Павара.