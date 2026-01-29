Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ сообщили о гибели 15 человек при крушении самолета в Колумбии

В результате крушения самолета на северо-востоке Колумбии погибли 15 человек. Об этом 28 января сообщил телеканал CNN со ссылкой на пресс-службу колумбийского управления гражданской авиации (Aerocivil).

Источник: Reuters

По информации источника, самолет государственной компании SATENA, выполнявший перелет из Кукуты в муниципалитет Оканья, взлетел в 11:42 по местному времени (19:42 мск) и последний раз связался с диспетчером в 11:54 (19:54 мск), после чего пропал. Позже, по сообщениям SATENA, начались поиски воздушного судна.

«В среду на северо-востоке Колумбии разбился самолет с 15 пассажирами на борту. Среди 13 пассажиров и двух членов экипажа выживших нет», — говорится в публикации.

Уточняется, что на борту находился колумбийский конгрессмен Диогенес Кинтеро.

Телеканал NDTV 28 января сообщил, что в Индии в результате крушения небольшого самолета погибли пять человек, включая 66-летнего заместителя министра штата Махараштра и главу партии NCP Аджита Павара. По информации местных властей, в результате авиакатастрофы погибли еще четыре человека, среди которых были пилоты и сотрудники службы безопасности Павара.