Reuters: США впервые передали Венесуэле один из захваченных танкеров

По данным собеседников агентства, речь идет о супертанкере Sophia, который был задержан 7 января в международных водах в Карибском море. Как подчеркивает Reuters, это первый из перехваченных танкеров, который администрация США вернула Венесуэле. Они не пояснили, на каком основании было принято это решение.