В Британии россиянина осудили по делу об избиении знакомой сына Трампа

Суд оправдал Румянцева по более серьёзным пунктам обвинения, включавшим два эпизода изнасилования и удушение, поскольку доказательств по ним оказалось недостаточно.
Ключевым свидетелем в этом деле выступил Бэррон Трамп. Согласно материалам расследования, конфликт возник на почве ревности Румянцева, который ранее занимался смешанными единоборствами. Трамп-младший, общавшийся с пострадавшей через соцсети, во время видеозвонка через Facetime стал случайным очевидцем нападения.
Звонок в полицию был сделан в ночь с 17 на 18 января 2025 года. Бэррон Трамп сообщил адрес подруги и заявил, что речь идёт о «чрезвычайной ситуации». Прибывшие полицейские застали женщину на месте происшествия. Позже в суде потерпевшая заявила, что этот звонок «спас ей жизнь». Сам Бэррон Трамп личных показаний не давал.
В ходе слушаний выяснилось, что пострадавшая состояла в отношениях с Румянцевым около полугода. Обвинения в изнасиловании, касавшиеся событий ноября 2024 года и ночи инцидента, она выдвинула уже после его задержания.
Ранее в Архангельске депутата и его помощника обвинили в развращении детей. Следователи изучают скриншоты переписок. До этого местные паблики, обвиняя депутата Владислава Грачёва и его помощника Александра Баранова в педофилии, публиковали множество доказательств: переписки и изображения. По словам председателя городской думы Ивана Воронцова, на данный момент нет подтверждений причастности депутата и возраста предполагаемых школьниц.
