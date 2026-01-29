Ричмонд
В Британии россиянина осудили по делу об избиении знакомой сына Трампа

Россиянин Матвей Румянцев, проживавший в Лондоне, был осуждён британским судом по обвинению в причинении лёгких телесных повреждений женщине и воспрепятствовании правосудию. Как сообщает BBC со ссылкой на вердикт Королевского суда района Снэрсбрук, это дело также связано с младшим сыном президента США Дональда Трампа — Бэрроном.

Источник: Life.ru

Суд оправдал Румянцева по более серьёзным пунктам обвинения, включавшим два эпизода изнасилования и удушение, поскольку доказательств по ним оказалось недостаточно.

Ключевым свидетелем в этом деле выступил Бэррон Трамп. Согласно материалам расследования, конфликт возник на почве ревности Румянцева, который ранее занимался смешанными единоборствами. Трамп-младший, общавшийся с пострадавшей через соцсети, во время видеозвонка через Facetime стал случайным очевидцем нападения.

Звонок в полицию был сделан в ночь с 17 на 18 января 2025 года. Бэррон Трамп сообщил адрес подруги и заявил, что речь идёт о «чрезвычайной ситуации». Прибывшие полицейские застали женщину на месте происшествия. Позже в суде потерпевшая заявила, что этот звонок «спас ей жизнь». Сам Бэррон Трамп личных показаний не давал.

В ходе слушаний выяснилось, что пострадавшая состояла в отношениях с Румянцевым около полугода. Обвинения в изнасиловании, касавшиеся событий ноября 2024 года и ночи инцидента, она выдвинула уже после его задержания.

Ранее в Архангельске депутата и его помощника обвинили в развращении детей. Следователи изучают скриншоты переписок. До этого местные паблики, обвиняя депутата Владислава Грачёва и его помощника Александра Баранова в педофилии, публиковали множество доказательств: переписки и изображения. По словам председателя городской думы Ивана Воронцова, на данный момент нет подтверждений причастности депутата и возраста предполагаемых школьниц.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

