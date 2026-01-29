В Британии россиянина осудили по делу об избиении знакомой сына Трампа

Звонок в полицию был сделан в ночь с 17 на 18 января 2025 года. Бэррон Трамп сообщил адрес подруги и заявил, что речь идёт о «чрезвычайной ситуации». Прибывшие полицейские застали женщину на месте происшествия. Позже в суде потерпевшая заявила, что этот звонок «спас ей жизнь». Сам Бэррон Трамп личных показаний не давал.