Рейс Azur Air вылетел из Ханоя в Иркутск на резервном борте после ЧП

«Рейс ZF-2578 вылетел из Ханоя в Иркутск в 03:25 29 января по местному времени. Рейс выполняется на резервном воздушном судне. Расчётное время прибытия в Иркутск — 09:17 по местному времени», — говорится в сообщении компании.
Этот же самолёт уже подавал сигнал бедствия во время рейса из Пхукета в Барнаул над территорией Китая. Экипаж тогда также сумел безопасно завершить полёт.
Напомним, 28 января Boeing 757 авиакомпании Azur Air, выполнявший рейс из Нячанга в Иркутск, подал сигнал бедствия над Ханоем на эшелоне 7000 метров. Экипаж стал вырабатывать топливо и готовился к экстренной посадке. Предварительной причиной называли отказ двигателя. На борту находились 245 человек, включая 238 пассажиров, все остались в безопасности.
