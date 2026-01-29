Ричмонд
Рейс Azur Air вылетел из Ханоя в Иркутск на резервном борте после ЧП

Самолёт авиакомпании Azur Air продолжил рейс из Ханоя в Иркутск, сообщил перевозчик. Экстренная посадка в Ханое прошла штатно, пассажиры и экипаж не пострадали.

«Рейс ZF-2578 вылетел из Ханоя в Иркутск в 03:25 29 января по местному времени. Рейс выполняется на резервном воздушном судне. Расчётное время прибытия в Иркутск — 09:17 по местному времени», — говорится в сообщении компании.

Этот же самолёт уже подавал сигнал бедствия во время рейса из Пхукета в Барнаул над территорией Китая. Экипаж тогда также сумел безопасно завершить полёт.

Напомним, 28 января Boeing 757 авиакомпании Azur Air, выполнявший рейс из Нячанга в Иркутск, подал сигнал бедствия над Ханоем на эшелоне 7000 метров. Экипаж стал вырабатывать топливо и готовился к экстренной посадке. Предварительной причиной называли отказ двигателя. На борту находились 245 человек, включая 238 пассажиров, все остались в безопасности.

