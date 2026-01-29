Рейс Azur Air вылетел из Ханоя в Иркутск на резервном борте после ЧП

Напомним, 28 января Boeing 757 авиакомпании Azur Air, выполнявший рейс из Нячанга в Иркутск, подал сигнал бедствия над Ханоем на эшелоне 7000 метров. Экипаж стал вырабатывать топливо и готовился к экстренной посадке. Предварительной причиной называли отказ двигателя. На борту находились 245 человек, включая 238 пассажиров, все остались в безопасности.