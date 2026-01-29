Застрявшие из-за снегопада фуры перекрыли въезды в Москву

Напомним, в Москве дважды побит рекорд по выпавшим осадкам. За прошедшие сутки на базовую метеостанцию ВДНХ обрушилось 14 миллиметров осадков (8 мм ночью и 6 мм днём). Этот показатель стал новым суточным рекордом для 28 января, превысив предыдущее достижение 2005 года в 13,7 миллиметра. За два дня в столице суммарно выпало 27 миллиметров осадков, что составляет более половины климатической нормы января. С начала месяца в Москве зафиксировано 76 миллиметров снега, что в свою очередь составило 143% от месячной нормы. Текущий январь занимает четвёртое место в списке самых влажных январей XXI века, отставая от тройки лидеров всего на один миллиметр.