За сутки в Хабаровском крае произошло два ДТП с тремя пострадавшими

Полицейские за сутки выявили 425 нарушений Правил дорожного движения. Среди наиболее серьезных — 9 случаев управления транспортом в состоянии опьянения. Три таких нарушения были зафиксированы в Хабаровске. Еще 17 водителей привлечены к ответственности за то, что не предоставили преимущество пешеходам на переходах, причём 12 из этих инцидентов произошли в краевой столице.