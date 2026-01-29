За сутки в Хабаровском крае произошло два ДТП с тремя пострадавшими

В Хабаровском крае выявлено 9 пьяных водителей и 425 нарушений ПДД.
По данным Госавтоинспекции Хабаровского края, за 28 января 2026 года на дорогах региона зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия. В результате аварий, оба из которых были столкновениями, травмы получили три человека. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Полицейские за сутки выявили 425 нарушений Правил дорожного движения. Среди наиболее серьезных — 9 случаев управления транспортом в состоянии опьянения. Три таких нарушения были зафиксированы в Хабаровске. Еще 17 водителей привлечены к ответственности за то, что не предоставили преимущество пешеходам на переходах, причём 12 из этих инцидентов произошли в краевой столице.
Кроме того, 28 пешеходов были оштрафованы за нарушение правил перехода проезжей части, 16 из них — в Хабаровске.