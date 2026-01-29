Суд в Британии признал россиянина виновным в избиении знакомой сына Трампа

Суд признал виновным россиянина Матвея Румянцева, проживавшего в Лондоне, в нанесении легких телесных повреждений женщине и препятствовании правосудию. Дело связано с младшим сыном президента США Бэрроном Трампом. Об этом сообщает BBC.
Издание отмечает, что Румянцев был оправдан по обвинению в изнасиловании и попытке удушения. Конфликт возник из-за ревности россиянина к Бэррону, который познакомился с женщиной в соцсетях и поддерживал с ней дружеские отношения.
Газета подчеркивает, что именно Бэррон сообщил в полицию о насилии. Звонок был сделан ночью 17−18 января 2025 года, когда он стал свидетелем насилия по Facetime. Женщина, обвинявшая Румянцева в насилии, встречалась с ним полгода до инцидента.
Позже женщина заявила о якобы двух случаях изнасилования. Румянцев на суде признал, что ревновал к Бэррону. По данным суда, женщина жила в разных странах, включая Россию и США.
Издание уточняет, что Румянцеву предъявили обвинение в препятствовании правосудию из-за якобы попытки повлиять на показания потерпевшей. Срок наказания будет объявлен позже.
