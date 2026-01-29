Суд в Британии признал россиянина виновным в избиении знакомой сына Трампа

Газета подчеркивает, что именно Бэррон сообщил в полицию о насилии. Звонок был сделан ночью 17−18 января 2025 года, когда он стал свидетелем насилия по Facetime. Женщина, обвинявшая Румянцева в насилии, встречалась с ним полгода до инцидента.