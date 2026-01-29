Ричмонд
+1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Девятилетний мальчик погиб в Челябинской области, упав в колодец по дороге домой

В городе Нязепетровск Челябинской области девятилетний мальчик погиб, упав в колодец с водой по дороге домой после уроков. По факту его гибели возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Об этом в среду, 28 января, сообщили в пресс-службе СК РФ по региону.

В городе Нязепетровск Челябинской области девятилетний мальчик погиб, упав в колодец с водой по дороге домой после уроков. По факту его гибели возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Об этом в среду, 28 января, сообщили в пресс-службе СК РФ по региону.

По данным следствия, ребенок перестал выходить на связь с родителями днем 28 января. После этого начались поиски, в ходе которых в колодце на улице Южной было найдено его тело. Спасти мальчика не удалось.

— В настоящее время следователем СК России проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, допрашиваются родственники погибшего, — говорится в сообщении.

Расследование будет оценивать действия лиц, ответственных за содержание коммунальных сетей, на предмет халатности.

Позже издание 74.ru сообщило, что по поручению губернатора региона Алексея Текслера 29 января в Нязепетровск отправится комиссия министерства ЖКХ Челябинской области для определения принадлежности объекта.