Девятилетний мальчик погиб в Челябинской области, упав в колодец по дороге домой

В городе Нязепетровск Челябинской области девятилетний мальчик погиб, упав в колодец с водой по дороге домой после уроков. По факту его гибели возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Об этом в среду, 28 января, сообщили в пресс-службе СК РФ по региону.