Девятилетний мальчик погиб в Челябинской области, упав в колодец по дороге домой

В городе Нязепетровск Челябинской области девятилетний мальчик погиб, упав в колодец с водой по дороге домой после уроков. По факту его гибели возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Об этом в среду, 28 января, сообщили в пресс-службе СК РФ по региону.
По данным следствия, ребенок перестал выходить на связь с родителями днем 28 января. После этого начались поиски, в ходе которых в колодце на улице Южной было найдено его тело. Спасти мальчика не удалось.
— В настоящее время следователем СК России проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, допрашиваются родственники погибшего, — говорится в сообщении.
Расследование будет оценивать действия лиц, ответственных за содержание коммунальных сетей, на предмет халатности.
Позже издание 74.ru сообщило, что по поручению губернатора региона Алексея Текслера 29 января в Нязепетровск отправится комиссия министерства ЖКХ Челябинской области для определения принадлежности объекта.