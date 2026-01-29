Сосульки-убийцы и замёрзший город: январский апокалипсис в Новосибирске — 30 кадров суровой зимы

28
Январь 2026 года устроил Новосибирску настоящую проверку на выживание. Морозы под −30 градусов, обильные снегопады и резкие перепады погоды превратили городские улицы в декорации к фильму-катастрофе.
На кадрах — гигантские сосульки, автомобили, буквально погребенные под сугробами, и дворы, где машины можно узнать разве что по зеркалам.
Город словно застыл между морозом и снегом: коммунальные службы не успевали справляться с последствиями осадков, а прохожие вынуждены лавировать между ледяными глыбами и снежными завалами.