Все пассажиры пропавшего в Колумбии самолета погибли

Спасательные службы Колумбии обнаружили место крушения самолета авиакомпании Satena, с которым была потеряна связь.

Источник: Аргументы и факты

Спасательные службы Колумбии обнаружили место крушения самолета, выполнявшего рейс авиакомпании Satena, на борту которого находились 15 человек. По информации телеканала Noticias Caracol, авиакатастрофа произошла в департаменте Северный Сантандер, выживших нет.

Обломки самолета Beechcraft 1900D были найдены в горной местности муниципалитета Ла-Плайя-де-Белен. Воздушное судно перевозило 13 пассажиров и двух членов экипажа.

Среди погибших оказались депутат Палаты представителей Конгресса Колумбии Диоген Кинтеро и кандидат в депутаты Карлос Сальседо. Также на борту находился бывший член муниципального совета города Оканья Хуан Давид Пачеко вместе с супругой.

Ранее сообщалось, что авиационные власти Колумбии утратили связь с самолетом местной авиакомпании Satena, который выполнял внутренний рейс.