Все пассажиры пропавшего в Колумбии самолета погибли

Спасательные службы Колумбии обнаружили место крушения самолета, выполнявшего рейс авиакомпании Satena, на борту которого находились 15 человек. По информации телеканала Noticias Caracol, авиакатастрофа произошла в департаменте Северный Сантандер, выживших нет.