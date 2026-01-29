Пожар в пятизвёздочном отеле в Куршевеле полностью ликвидирован

«Запах от пожара очень сильный. Но дыма и огня больше нет», — уточняет агентство.
По словам источника, на месте сохраняется запах гари, однако открытого огня и задымления в здании уже не наблюдается. Ситуация в районе отеля стабилизировалась после завершения работы экстренных служб.
Ранее сообщалось, что в Куршевеле произошёл крупный пожар в пятизвёздочном отеле Hôtel des Grandes Alpes. Возгорание началось вечером 27 января в мансардной части здания, расположенного в районе Куршевель 1850. На место происшествия направили десятки пожарных расчётов и специальную технику. Более ста человек эвакуировали в целях безопасности.
