В детском саду под Новосибирском рухнула крыша беседки под тяжестью снега

Инцидент произошёл 25 января в Криводановке в выходной день, когда в учреждении никого не было. Сейчас правоохранительные органы проводят проверку. Об этом сообщает Горсайт.
По словам очевидцев, в детском саду есть два корпуса — старый и новый. Во дворе старого корпуса стояла беседка, где обычно гуляют дети. Именно она и обрушилась, однако к счастью никто не пострадал.
В МВД Новосибирской области сообщили, что причины происшествия уточняются. В ведомстве подчеркнули, что обрушение произошло из-за несвоевременной очистки крыши беседки от снега и наледи.
Сотрудники прокуратуры проверили соблюдение норм безопасности для несовершеннолетних. Следователи направили заведующей детским садом представление об устранении выявленных нарушений.