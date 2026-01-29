Ричмонд
В детском саду под Новосибирском рухнула крыша беседки под тяжестью снега

В ведомстве подчеркнули, что обрушение произошло из-за несвоевременной очистки крыши беседки от снега и наледи.

Инцидент произошёл 25 января в Криводановке в выходной день, когда в учреждении никого не было. Сейчас правоохранительные органы проводят проверку. Об этом сообщает Горсайт.

По словам очевидцев, в детском саду есть два корпуса — старый и новый. Во дворе старого корпуса стояла беседка, где обычно гуляют дети. Именно она и обрушилась, однако к счастью никто не пострадал.

В МВД Новосибирской области сообщили, что причины происшествия уточняются. В ведомстве подчеркнули, что обрушение произошло из-за несвоевременной очистки крыши беседки от снега и наледи.

Сотрудники прокуратуры проверили соблюдение норм безопасности для несовершеннолетних. Следователи направили заведующей детским садом представление об устранении выявленных нарушений.