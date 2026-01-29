Командиров уволили после гибели солдата-срочника в Жамбылской области

Трагический инцидент произошел в воинской части Отара. По предварительной версии, 18-летний срочник, призванный из Алматинской области, случайно выстрелил в себя, когда чистил винтовку.
Ранее сообщалось, что из-за ЧП в регион приехали комиссии из главной военной прокуратуры и Министерства обороны.
Стоит отметить, это уже второй подобный случай за неделю. Пять дней назад аналогичная трагедия произошла в одной из частей Восточного Казахстана. Там, по официальной версии, при несении караульной службы срочник выстрелил в себя из закрепленного за ним оружия. Он скончался на месте.
После случившегося военные решили усилить контроль за соблюдением дисциплины и требований безопасности. Кроме того, каждый служащий пройдет психологическую оценку.
«К дисциплинарной ответственности привлечены командующий Регионального командования “Восток”, начальник штаба, заместитель по воспитательной и идеологической работе. Командир воинской части, где произошла гибель военнослужащего, его заместитель, а также командир батальона освобождены от занимаемых должностей», — сообщил замминистра обороны РК по воспитательной и идеологической работе Аскар Мустабеков.