В Дивногорске при пожаре в общежитии пострадали два человека

В результате пострадали два человека.
Как сообщили в МЧС, огонь повредил имущество жильцов в общем коридоре секции и входные двери четырех квартир на общей площади 20 квадратов.
«Самостоятельно эвакуировались пять человек, в том числе один ребенок. В комнатах были обнаружены и спасены двое людей, один из них маломобильный», — рассказали в МЧС.
Предварительной причиной пожара называют неосторожное обращение с огнем. На тушение привлекались 17 человек и 6 единиц техники.
