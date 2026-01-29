Ричмонд
В Дивногорске при пожаре в общежитии пострадали два человека

Под Красноярском в городе Дивногорск поздно вечером 28 января произошел пожар в общежитии по улице Чкалова.

Источник: РИА "Новости"

В результате пострадали два человека.

Как сообщили в МЧС, огонь повредил имущество жильцов в общем коридоре секции и входные двери четырех квартир на общей площади 20 квадратов.

«Самостоятельно эвакуировались пять человек, в том числе один ребенок. В комнатах были обнаружены и спасены двое людей, один из них маломобильный», — рассказали в МЧС.

Предварительной причиной пожара называют неосторожное обращение с огнем. На тушение привлекались 17 человек и 6 единиц техники.

