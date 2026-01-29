Мужчина ударил школьника корзиной для покупок в супермаркете Уссурийска

В супермаркете на улице Советской в Уссурийске обычная очередь на кассе переросла в агрессивный конфликт, в ходе которого неизвестный ударил школьника корзиной для покупок прямо по лицу. Согласно сообщению, у подростка зафиксировано рассечение кожи, потребовалась медицинская помощь. Было подано заявление в полицию.