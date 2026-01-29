Ричмонд
Мужчина ударил школьника корзиной для покупок в супермаркете Уссурийска

Подросток получил рассечение лица и обратился за медицинской помощью.

Источник: Аргументы и факты

В супермаркете на улице Советской в Уссурийске обычная очередь на кассе переросла в агрессивный конфликт, в ходе которого неизвестный ударил школьника корзиной для покупок прямо по лицу. Согласно сообщению, у подростка зафиксировано рассечение кожи, потребовалась медицинская помощь. Было подано заявление в полицию.

Об этом написал приморский Telegram‑канал «Марк Чернослив (Уссурийск)», уточнив, что инцидент произошёл на глазах у других покупателей, однако остановить нападавшего не удалось. Причины ссоры в сообщении не озвучиваются.

По данным из других публикаций, сейчас правоохранительные органы проводят проверку по факту произошедшего, устанавливают личность напавшего и выясняют обстоятельства конфликта.