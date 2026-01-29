Молодой парень погиб в Алматы от столкновения с деревом

Автомобиль Hyundai Accent двигался по Кульжинскому тракту в северном направлении. Сразу после поворота в мкр. «Кайрат», по невыясненным обстоятельствам, автомобиль сворачивает в сторону обочины, заезжает на бордюр и на полном ходу врезается в многолетнее дерево.