Молодой парень погиб в Алматы от столкновения с деревом

Автомобиль Hyundai Accent двигался по Кульжинскому тракту в северном направлении. Сразу после поворота в мкр. «Кайрат», по невыясненным обстоятельствам, автомобиль сворачивает в сторону обочины, заезжает на бордюр и на полном ходу врезается в многолетнее дерево.
От мощного столкновения автомобиль отбросило снова на проезжую часть.
От полученных травм водитель скончался на месте до приезда медиков. Им оказался парень 2005 года рождения.
Скоростемеры показали, что автомобиль двигался с разрешенной скоростью, 60 км в час. Однако после столкновения с деревом спидометр на машине остановился на скорости 100 км в час.
Теперь дознаватель разбирается во всех обстоятельствах этого ДТП.
Накануне в Астане произошла авария, в которой погибли два человека.