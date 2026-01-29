Ричмонд
В Воронежской области объявляли ракетную опасность

Граждан просили укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами.

ВОРОНЕЖ, 29 января. /ТАСС/. Режим ракетной опасности вводили на территории Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Уважаемые воронежцы, внимание! В регионе объявляется ракетная опасность! Работают системы оповещения. Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами — это коридор, ванная, кладовая. Если вы находитесь на улице, зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие», — написал глава региона.

Позже в своем Telegram-канале Гусев сообщил об отмене режима ракетной опасности.

«Отбой ракетной опасности в регионе! Действие режима опасности атаки БПЛА сохраняется на всей территории Воронежской области», — написал он.

В новость внесены изменения (04:18 мск) — добавлена информация об отмене режима ракетной опасности.

