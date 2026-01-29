Сотрудников ICE, застреливших Алекса Претти, отстранили от работы

Двое сотрудников пограничной службы, участвовавших в стрельбе, в результате которой погиб протестующий Алекс Претти в Миннеаполисе, временно отстранены от работы с сохранением зарплаты. Об этом пишет Daily Mail, материал перевел aif.ru.
Сотрудники, чьи имена не раскрываются, находятся в административном отпуске на время расследования инцидента. В рамках стандартной процедуры им также была предоставлена психологическая поддержка.
После завершения отпуска агентам не будет разрешено выходить на патрулирование, им предложат выполнять служебные обязанности за столом. Отстранение продлится как минимум три дня, что соответствует установленным протоколам ведомства.
Ранее сообщалось, что в 2026 году в результате действий иммиграционной и таможенной службы США погибли восемь человек.