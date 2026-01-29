На Камчатке за сутки зарегистрировали семь афтершоков

«За сутки произошло семь афтершоков магнитудой до 5,7. В населённых пунктах они не ощущались», — уточнили в ведомстве.
В настоящее время на полуострове отмечается повышенная активность шести вулканов. Учёные полагают, что их пробуждение связано с продолжающейся сейсмической активностью.
Напомним, что сильнейшее за последние десятилетия землетрясение у берегов Камчатки произошло 30 июля 2025 года. Его магнитуда достигла 8,8, что сделало его самым мощным в регионе с 1952 года.
Недавно в западной части Турции было зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,1. Эпицентр сейсмического события располагался примерно в 62 километрах к юго-востоку от провинции Балыкесир. Глубина очага подземных толчков составила около 11 километров.
