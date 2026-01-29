Ричмонд
На Камчатке за сутки зарегистрировали семь афтершоков

На Камчатке не прекращаются подземные толчки, последовавшие после мощного землетрясения в июле 2025 года. За последние 24 часа специалисты зафиксировали семь афтершоков. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по региону.

Источник: Life.ru

«За сутки произошло семь афтершоков магнитудой до 5,7. В населённых пунктах они не ощущались», — уточнили в ведомстве.

В настоящее время на полуострове отмечается повышенная активность шести вулканов. Учёные полагают, что их пробуждение связано с продолжающейся сейсмической активностью.

Напомним, что сильнейшее за последние десятилетия землетрясение у берегов Камчатки произошло 30 июля 2025 года. Его магнитуда достигла 8,8, что сделало его самым мощным в регионе с 1952 года.

Недавно в западной части Турции было зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,1. Эпицентр сейсмического события располагался примерно в 62 километрах к юго-востоку от провинции Балыкесир. Глубина очага подземных толчков составила около 11 километров.

