«Выживших нет»: пропавший в Колумбии самолет найден разбившимся

Как писал KP.RU, в США во время посадки у самолета оторвалось переднее колесо. На борту находились 200 пассажиров и шесть членов экипажа. Рейс следовал из международного аэропорта О’Хара в Чикаго в Орландо. При заходе на посадку одно из колес носового шасси отсоединилось и выкатилось на взлетно-посадочную полосу.