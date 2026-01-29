«Выживших нет»: пропавший в Колумбии самолет найден разбившимся

Пропавший ранее в Колумбии самолет авиакомпании Satena был найден разбившимся. Погибли все 15 человек, находившиеся на борту. Об этом сообщила радиостанция Caracol.
«Единый координационный штаб подтвердил обнаружение воздушного судна Satena, потерявшего связь ранее сегодня. Самолет разбился в районе Курасика, в сельской зоне муниципалитета Ла-Плайя-де-Белен. В отчете также отмечается, что выживших нет», — говорится в материале.
После авиакатастрофы министр транспорта Мария Фернанда Рохас объявила, что возглавит объединенный командный пункт вместе с Управлением гражданской авиации для предоставления официальной информации. На данный момент власти продолжают работать над ликвидацией последствий катастрофы.
По данным радиостанции, среди погибших были колумбийский депутат Диогенес Кинтеро и кандидат на депутатский пост Карлос Сальседо.
Напомним, самолет колумбийской авиакомпании Satena последний раз выходил на связь с управлением воздушного движения в 11:54 по местному времени (19:54 мск) 28 января. Ожидалось, что он приземлится в пункте назначения около 20:05 по московскому времени. На борту находились 13 пассажиров и два члена экипажа.
