В четырех регионах Украины объявили воздушную тревогу

Речь о Винницкой, Житомирской, Николаевской и Одесской областях.

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Воздушная тревога объявлена в четырех областях Украины, свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

Сирены зазвучали в Винницкой, Житомирской, Николаевской и Одесской областях. Также в красной зоне находятся Днепропетровская, Полтавская, Сумская, Харьковская и Черкасская области. Воздушная тревога была отменена в Черниговской и Киевской областях.

