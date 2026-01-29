В четырех регионах Украины объявили воздушную тревогу

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Воздушная тревога объявлена в четырех областях Украины, свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.
Сирены зазвучали в Винницкой, Житомирской, Николаевской и Одесской областях. Также в красной зоне находятся Днепропетровская, Полтавская, Сумская, Харьковская и Черкасская области. Воздушная тревога была отменена в Черниговской и Киевской областях.
Узнать больше по теме
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.Читать дальше