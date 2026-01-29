Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми крупный пожар на складе потушили спустя 12 часов

Для ликвидации горения перекрыли улицу.

Источник: ГУ МЧС по Пермскому краю

Пожар на складе в Перми полностью потушили больше чем через 12 часов, сообщает региональное МЧС.

Речь о возгорании в складском помещении на улице Дзержинского, которое произошло около 6 утра 28 января. На место направили более 90 человек и 26 единиц техники.

В 7:38 пожар удалось локализовать, но, чтобы полностью потушить его, спасатели МЧС потратили более 12 часов. Ликвидировать огонь на площади 1000 квадратных метров удалось в 19:45.

«Пострадавших нет. Причину возгорания установит дознаватель МЧС России», — уточнили в МЧС.

Напомним, для тушения возгорания экстренные службы перекрыли улицу Дзержинского, через неё проложили пожарный шланг. Из-за ограничений в Перми скопились 10-бальные пробки.

Ранее сайт perm.aif.ru подробно рассказывал, что происходило в первые часы пожара. В административной части здания располагается более 40 организация, чья работа также была остановлена.