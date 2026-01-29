Ричмонд
-3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Раненный на границе США мужчина оказался осужден за торговлю людьми

Подозреваемый в причастности к торговли людьми мужчина был ранен после того, как открыл огонь по вертолету американских пограничников.

Источник: Аргументы и факты

В Аризоне 34-летний мужчина, подозреваемый в причастности к сети торговли людьми, получил ранение во время перестрелки с агентами Пограничного патруля США. Об этом сообщает Le Parisien, материал перевел aif.ru.

По информации федеральной прокуратуры Аризоны, подозреваемый открыл огонь по вертолету Таможенной и пограничной службы США, которым управлял сотрудник ведомства. В ответ один из агентов пограничного патруля, находившийся на земле, открыл огонь и ранил мужчину.

После инцидента подозреваемого задержали, ему была оказана медицинская помощь, после чего его доставили в больницу. Сообщается, что он находился в федеральном розыске за побег и ранее был осужден, в том числе по делу о торговле людьми.

Ранее сообщалось, что в США пограничники тяжело ранили мужчину рядом с мексиканской границей. Пострадавший был эвакуирован на медицинском вертолёте в региональный травматологический центр.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — мощное государство в Северной Америке. Штаты занимают одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике, а влияние американской культуры на мир тяжело недооценить. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше