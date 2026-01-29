Раненный на границе США мужчина оказался осужден за торговлю людьми

В Аризоне 34-летний мужчина, подозреваемый в причастности к сети торговли людьми, получил ранение во время перестрелки с агентами Пограничного патруля США. Об этом сообщает Le Parisien, материал перевел aif.ru.
По информации федеральной прокуратуры Аризоны, подозреваемый открыл огонь по вертолету Таможенной и пограничной службы США, которым управлял сотрудник ведомства. В ответ один из агентов пограничного патруля, находившийся на земле, открыл огонь и ранил мужчину.
После инцидента подозреваемого задержали, ему была оказана медицинская помощь, после чего его доставили в больницу. Сообщается, что он находился в федеральном розыске за побег и ранее был осужден, в том числе по делу о торговле людьми.
Ранее сообщалось, что в США пограничники тяжело ранили мужчину рядом с мексиканской границей. Пострадавший был эвакуирован на медицинском вертолёте в региональный травматологический центр.