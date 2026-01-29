В Красноярском крае из-за стихийной свалки погибли сотни овец и ягнят

Под Красноярском, в микрорайоне Сухой Лог, разворачивается экологическая и экономическая трагедия. Местные фермеры потеряли более сотни ягнят и тридцать взрослых овец из-за того, что сосед устроил на своём участке масштабную свалку строительного мусора.
В течение двух лет кучи отходов не просто лежали, а превратились в настоящую плотину, перекрывшую русло ручья. В результате вода изменила течение и затопила соседние фермерские земли. Помимо гибели животных, под угрозой оказался весь урожай — весной вместо полей фермеры рискуют увидеть на своих участках болото.
Ситуация грозит перерасти в более масштабную катастрофу. С наступлением тепла талые воды, лишённые естественного стока, могут хлынуть не в реку, а прямиком в дома жителей всего микрорайона. Фермеры обратились за помощью в региональное отделение Народного фронта.
Активисты ОНФ уже направили обращение в Россельхознадзор с требованием провести проверку и обязать владельца участка немедленно ликвидировать незаконную свалку, чтобы остановить бедствие.