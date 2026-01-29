На мосту Сабира Рахимова в Ташкенте произошло массовое ДТП: обошлось без пострадавших

Кадры с места аварии быстро разошлись по социальным сетям, пользователи утверждали, что повреждения получили как минимум шесть автомобилей. Как обычно, здесь сошлись сразу несколько «классических» причин: снег, гололёд и вечная любовь наших водителей ездить впритык, да ещё и на приличной скорости.