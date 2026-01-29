Ричмонд
На мосту Сабира Рахимова в Ташкенте произошло массовое ДТП: обошлось без пострадавших

Vaib.uz (новости Узбекистана. 29 января). В Ташкенте минувшей ночью произошло очередное массовое дорожно-транспортное происшествие.

Источник: Vaib.Uz

Кадры с места аварии быстро разошлись по социальным сетям, пользователи утверждали, что повреждения получили как минимум шесть автомобилей. Как обычно, здесь сошлись сразу несколько «классических» причин: снег, гололёд и вечная любовь наших водителей ездить впритык, да ещё и на приличной скорости.

Как сообщили в Управлении безопасности дорожного движения, инцидент произошёл 28 января примерно в 21:00 на мосту, проходящем по улице Гавхар в Чиланзарском районе Ташкента, более известном как мост Сабира Рахимова. В результате столкновения участниками ДТП стали автомобиль Onix и три автомобиля Lacetti.

К счастью, в результате аварии пострадавших нет. По предварительным данным, причиной ДТП стало несоблюдение водителями безопасной дистанции между транспортными средствами в сложных погодных условиях.

В настоящее время по данному факту проводятся проверочные мероприятия. Правоохранительные органы в очередной раз напоминают водителям о необходимости соблюдать скоростной режим и дистанцию, особенно в условиях снега и гололёда.