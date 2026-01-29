Житель Приморья снял деньги с чужой карты, найдя картхолдер

Подозреваемым оказался 36-летний ранее судимый житель города. Он рассказал, что нашел картхолдер возле дома, где живет и потерпевший. После этого мужчина начал бесконтактно оплачивать покупки одной из карт, а с другой снял наличные — PIN-код был записан прямо на обороте.