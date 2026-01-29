Житель Приморья снял деньги с чужой карты, найдя картхолдер

В Находке полицейские задержали мужчину, которого подозревают в краже денег с чужих банковских карт. С заявлением в полицию обратился 21-летний местный житель. Он заметил пропажу картхолдера, когда на телефон начали приходить уведомления о списании средств. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».
Подозреваемым оказался 36-летний ранее судимый житель города. Он рассказал, что нашел картхолдер возле дома, где живет и потерпевший. После этого мужчина начал бесконтактно оплачивать покупки одной из карт, а с другой снял наличные — PIN-код был записан прямо на обороте.
Общий ущерб составил 26 440 рублей. Открыто уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета». Расследование продолжается, подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы.
Полицейские напоминают: найденные чужие вещи нельзя использовать в личных целях — их нужно вернуть владельцу или сообщить о находке в полицию.