Детей действующего депутата Госдумы арестовали в российском городе

Центральный районный суд Сочи избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Миланы и Эльдара Дорошенко — детей депутата Государственной думы Андрея Дорошенко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил обоих фигурантов в СИЗО. Конкретные статьи обвинения официально не раскрываются. В судебных материалах указано, что информация ограничена в интересах расследования. Решения об аресте были обжалованы, а 28 января материалы направлены на рассмотрение в Краснодарский краевой суд.
Следственные органы указывают, что Андрей Дорошенко фигурирует в расследовании, связанном с бывшим депутатом Госдумы Анатолием Вороновским. В ноябре 2025 года Вороновскому предъявили обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ — получение взятки в особо крупном размере. В начале декабря он утратил депутатский мандат, незадолго до этого подав заявление о досрочном сложении полномочий.
Позднее Басманный районный суд Москвы продлил Вороновскому срок содержания под стражей еще на три месяца. Следственные действия по делу продолжаются.
Ранее сообщалось, что по иску Генеральной прокуратуры РФ судебные приставы наложили арест на имущество Андрея Дорошенко и Анатолия Вороновского. По версии надзорного ведомства, фигуранты получили незаконный коррупционный доход на сумму 2,8 млрд рублей.
