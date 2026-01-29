Детей действующего депутата Госдумы арестовали в российском городе

Следственные органы указывают, что Андрей Дорошенко фигурирует в расследовании, связанном с бывшим депутатом Госдумы Анатолием Вороновским. В ноябре 2025 года Вороновскому предъявили обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ — получение взятки в особо крупном размере. В начале декабря он утратил депутатский мандат, незадолго до этого подав заявление о досрочном сложении полномочий.