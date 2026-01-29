Основателю детского хосписа Мониаве грозит штраф за дискредитацию Армии РФ

«В суд поступил протокол, составленный по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП (публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ) в отношении Мониавы Л. И.», — говорится в базе данных.
Из материалов следует, что дата заседания по делу пока не назначена, причины привлечения к административной ответственности в базе не уточняются. Лидия Мониава родилась в Москве, окончила журфак МГУ, в 2008—2011 годах была помощником директора фонда «Подари жизнь» и занималась помощью детям с онкологическими и тяжёлыми гематологическими заболеваниями. В 2018 году она основала хоспис «Дом с маяком», где оказывают паллиативную помощь неизлечимо больным детям и молодым взрослым.
Ранее Псковский городской суд арестовал Льва Шлосберга* — заместителя председателя партии «Яблоко» — по обвинению в распространении ложной информации о Вооружённых силах России. Суд удовлетворил ходатайство следователя и поместил его в СИЗО до 2 февраля. Против Шлосберга* ранее возбуждали несколько дел по аналогичной статье о дискредитации Армии и за несоблюдение обязанностей иноагента.
* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.