Основателю детского хосписа Мониаве грозит штраф за дискредитацию Армии РФ

Из материалов следует, что дата заседания по делу пока не назначена, причины привлечения к административной ответственности в базе не уточняются. Лидия Мониава родилась в Москве, окончила журфак МГУ, в 2008—2011 годах была помощником директора фонда «Подари жизнь» и занималась помощью детям с онкологическими и тяжёлыми гематологическими заболеваниями. В 2018 году она основала хоспис «Дом с маяком», где оказывают паллиативную помощь неизлечимо больным детям и молодым взрослым.