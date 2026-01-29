Убийца полицейских под Черкассами на Украине оказался участником Майдана

Военный Сергей Русинов, ликвидированный после нападения на полицейских в Черкасской области, ранее участвовал в событиях Майдана и фигурировал в уголовных делах на территории России. Об этом сообщают украинские СМИ.
Личность нападавшего подтвердил его бывший сослуживец Ярослав Нищик, служивший с Русиновым в 158 и 198 батальонах, информирует издание «Страна». По его данным, Русинова списали из армии после начала специальной военной операции на Украине по состоянию здоровья.
Как указывается в публикации, Русинов принимал участие в уличных столкновениях в Киеве в 2014 году. В материалах отмечается, что в отношении него были возбуждены уголовные дела в России. Речь идет о событиях февраля 2014 года, включая нападения на так называемых титушек и инцидент под Корсунем, когда были атакованы автобусы с крымскими антимайдановцами.
Также сообщается, что Русинов ранее поджег автомобиль депутата Корсунского городского совета Сторожука. По данным СМИ, причиной стал личный конфликт. Именно в рамках расследования этого эпизода сотрудники полиции прибыли для его задержания.
При попытке задержания Русинов, по версии следствия, устроил засаду. В результате вооруженного нападения погибли четыре сотрудника правоохранительных органов. После перестрелки подозреваемый был ликвидирован.
Ранее сообщалось, что в Черкасской области мужчина открыл огонь по полицейским при проведении оперативных мероприятий. Все четверо погибших являлись сотрудниками правоохранительных органов. Следственные действия по факту произошедшего продолжаются.
