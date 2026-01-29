Убийца полицейских под Черкассами на Украине оказался участником Майдана

Как указывается в публикации, Русинов принимал участие в уличных столкновениях в Киеве в 2014 году. В материалах отмечается, что в отношении него были возбуждены уголовные дела в России. Речь идет о событиях февраля 2014 года, включая нападения на так называемых титушек и инцидент под Корсунем, когда были атакованы автобусы с крымскими антимайдановцами.