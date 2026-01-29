Как минимум пять человек погибли из-за шторма «Кристин» в Португалии

В Лейрии пострадали три человека. Один мужчина получил смертельную травму от металлической панели на солнечной электростанции в Карвиде, другой погиб при обрушении крыши дома, третья жертва найдена без признаков жизни на строительной площадке в Фонте-Олейру. Возраст погибших составляет 36 и 58 лет.
В Вила-Франка-де-Шира 40-летний мужчина скончался после того, как дерево упало на его грузовой автомобиль. В Маринья-Гранде местные власти сообщили о гибели 34-летнего мужчины в Вейра-де-Лейрия, но подтверждение от службы гражданской защиты пока не поступило.
Пострадали около десяти человек, примерно пятьдесят человек лишились жилья. Дополнительно оценивается случай 85-летней женщины в Силвеше, чей автомобиль был смыт потоками воды, расследование продолжается, и она может стать шестой жертвой шторма.
В Португалии объявлен красный уровень тревоги по всему побережью страны. В результате падения деревьев и сооружений, были закрыты школы, перекрыты железнодорожные линии, произошли отключения света. Жители также столкнулись с отсутствием водоснабжения и коммуникаций.
Ранее итальянский город Нишеми на Сицилии оказался в зоне чрезвычайной опасности после разрушительного шторма. Стихия спровоцировала масштабный оползень, который буквально подтачивает территорию населённого пункта. Обвал грунта растянулся примерно на четыре километра и продолжает активно смещаться. Глава муниципалитета обратился к жителям с экстренным предупреждением, призвав не недооценивать угрозу и соблюдать меры безопасности.
