Как минимум пять человек погибли из-за шторма «Кристин» в Португалии

В Лейрии пострадали три человека. Один мужчина получил смертельную травму от металлической панели на солнечной электростанции в Карвиде, другой погиб при обрушении крыши дома, третья жертва найдена без признаков жизни на строительной площадке в Фонте-Олейру. Возраст погибших составляет 36 и 58 лет.