Гособвинение запросило девять лет тюрьмы экс-главе российского порта

В Ленинском районном суде Перми 28 января прошло заседание по уголовному делу в отношении бывшего председателя совета директоров ОАО «Порт Пермь» и совладельца компании Чарльза Батлера. Как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье», прокуратура потребовала приговорить его к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима.

Помимо основного наказания, гособвинение настаивает на штрафе в размере 900 тыс. рублей, а также на удовлетворении гражданских исков потерпевших о взыскании ущерба, заявленного в рамках уголовного дела.

Чарльз Батлер заочно обвиняется по ч. 3 ст. 33 и ч. 4 ст. 160 УК РФ — организация растраты, совершенной с использованием служебного положения в особо крупном размере. По версии следствия, в период с 2009 по 2012 годы он действовал совместно с бывшим директором порта Мареком Кинцлом и причастен к хищению имущества предприятия на сумму свыше 1 млрд рублей.

Следствие указывает, что Батлер, являющийся гражданином Великобритании, с 2017 года не проживает на территории России. Он объявлен в розыск, в связи с чем уголовное дело рассматривается судом в заочном порядке.

После прений сторон суд удалился в совещательную комнату. Оглашение приговора назначено на 25 февраля.

