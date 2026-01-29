Гособвинение запросило девять лет тюрьмы экс-главе российского порта

Чарльз Батлер заочно обвиняется по ч. 3 ст. 33 и ч. 4 ст. 160 УК РФ — организация растраты, совершенной с использованием служебного положения в особо крупном размере. По версии следствия, в период с 2009 по 2012 годы он действовал совместно с бывшим директором порта Мареком Кинцлом и причастен к хищению имущества предприятия на сумму свыше 1 млрд рублей.