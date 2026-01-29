В Турции возник пожар на заводе по производству химических покрытий

Пожар на заводе в районе Нилюфер турецкого города Бурса удалось локализовать спустя примерно четыре часа после его возникновения. Возгорание произошло на предприятии, специализирующемся на нанесении химических покрытий, причины инцидента пока не установлены. Материал газеты Hürriyet перевел aif.ru.
Огонь вспыхнул на территории организованной промышленной зоны Минареличавуш. После сообщений очевидцев, заметивших пламя, к месту происшествия были оперативно направлены многочисленные пожарные расчёты, бригады скорой медицинской помощи и сотрудники полиции.
Правоохранительные органы оцепили прилегающую территорию для обеспечения безопасности, пока пожарные вели работы по тушению. В результате скоординированных действий экстренных служб возгорание удалось взять под контроль приблизительно через четыре часа.
