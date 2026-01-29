Очевидцы сообщили о серии выстрелов и взрывов у аэропорта Ниамея

Ранее небо Львовской области окрасилось в красный после взрыва на объекте инфраструктуры. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет, однако после взрывов в районе города Броды было зафиксировано плотное задымление. В регионе объявлялась воздушная тревога из-за угрозы беспилотников, которые двигались с северного направления в сторону Бродов и Золочевского района.