Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО сбили украинские беспилотники в Ростовской области

Силы противовоздушной обороны России в ночь с 28 на 29 января отразили атаку беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Ростовской области. Об этом у себя в Telegram-канале написал местный губернатор Юрий Слюсарь.

Источник: Life.ru

«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожены БПЛА в г. Каменске-Шахтинском и в Каменском районе», — сообщил глава региона.

Слюсарь добавил, что в настоящее время опасность атаки беспилотников в Ростовской области сохраняется. Губернатор призвал местных жителей быть осторожными.

Ранее в результате удара украинских беспилотников по автомобилю в селе Новая Таволжанка в Белгородской области погиб мирный житель. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше