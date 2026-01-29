Силы ПВО сбили украинские беспилотники в Ростовской области

Силы противовоздушной обороны России в ночь с 28 на 29 января отразили атаку беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Ростовской области. Об этом у себя в Telegram-канале написал местный губернатор Юрий Слюсарь.