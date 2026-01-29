Силы ПВО сбили украинские беспилотники в Ростовской области

«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожены БПЛА в г. Каменске-Шахтинском и в Каменском районе», — сообщил глава региона.
Слюсарь добавил, что в настоящее время опасность атаки беспилотников в Ростовской области сохраняется. Губернатор призвал местных жителей быть осторожными.
Ранее в результате удара украинских беспилотников по автомобилю в селе Новая Таволжанка в Белгородской области погиб мирный житель. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
